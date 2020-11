Coronavirus, 1.871 nuovi casi in Sicilia. Torna in funzione il reparto di Neurochirurgia del Civico

Coronavirus, 1.871 nuovi casi in Sicilia. Torna in funzione il reparto di Neurochirurgia del Civico

Il reparto è di nuovo totalmente attivo

PALERMO, 19 novembre – A causa dell’emergenza Covid il reparto di Neurochirurgia dell’ospedale Civico di Palermo è stato in temporaneo stop. I ricoveri sono stati ripristinati e allo stesso modo riprenderà a funzionare completamente anche l’ambulatorio.

Sono 1.871 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime ventiquattro ore, a fronte di 11.470 tamponi processati. Il numero degli attuali positivi si attesta a 33.581 unità, e di questi 1.772 sono ricoverati in degenza ordinaria (+4) e 240 in terapia intensiva.

Alti sia il numero delle vittime (40 oggi) che quello dei dimessi guariti, che sono stati 352. È di nuovo Palermo la provincia più colpita, con un incremento di 512 casi rispetto alla giornata precedente. In tutta Italia nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 36.176 casi di coronavirus e 653 decessi.