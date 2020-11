Coronavirus, 1.634 nuovi casi in Sicilia. Continua lo screening di massa in provincia di Palermo

Sono più di 60 i comuni coinvolti nell’iniziativa che si ripeterà questo fine settimana

PALERMO, 20 novembre – Nelle giornate di domani e domenica verrà effettuato un nuovo screening massivo in modalità drive-in. I comuni interessati dal provvedimento sono 64: tra questi, Mezzojuso, Corleone, Balestrate, Partinico, Cinisi, Terrasini, Campofelice di Roccella ed Altofonte.

La prassi sarà la stessa che ha interessato la nostra cittadina qualche settimana fa: verranno processati dei test rapidi che nel caso di positività necessiteranno di un’ulteriore verifica tramite test molecolare.

Intanto è stato registrato un nuovo focolaio di Covid-19 all’ospedale Civico di Palermo: 8 infermieri e 3 medici dei reparti di Grandi Ustioni e di chirurgia Maxillo facciale sono risultati positivi al tampone. Non si tratta dei primi casi che hanno colpito il personale sanitario del nosocomio: infatti, già 30 persone tra infermieri e medici del Pronto Soccorso sono risultate positive al coronavirus.

Sono 1.634 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia; nelle ultime ventiquattro ore sono stati 10.020 i tamponi processati. Le persone attualmente positive sono 34.756, di cui 1.779 ricoverate in degenza ordinaria (+7) e 242 in terapia intensiva (+2). I dimessi guariti sono stati 416, mentre il numero di vittime registrate si attesta a 43 unità. In Italia sono stati registrati 37.242 nuovi casi di coronavirus e 699 decessi.