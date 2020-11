Tari 2020, il Comune approva il saldo

Ammonta ad 1.431.243 euro pari al 25% della Tari 2019

MONREALE, 25 novembre – È stata approvata lo scorso 20 novembre la determinazione dirigenziale con cui i competenti uffici dell’area gestione risorse del Comune di Monreale hanno accertato ed approvato la lista di carico relativa al saldo della Tari 2020.

Quest’ultima corrisponde al 25% della Tari 2019 per l’ammontare complessivo pari a 1.431.243 euro cui vanno aggiunti tributo provinciale e spese di invio degli avvisi di pagamento ai contribuenti e con cui si andrà a completare la riscossione del tributo per l’anno 2020. L’elaborazione della Tari 2020 in acconto del 75%, infatti, è stata già elaborata nei mesi scorsi ed i relativi modelli di pagamento sono stati emessi prevedendo le nuove scadenze stabilite a marzo dal consiglio comunale.

In seguito, nel mese di settembre il consiglio comunale ha proceduto ad approvare le aliquote Tari per il 2020, riconfermando le tariffe del 2019 e rimandando entro la data del 31 dicembre l’approvazione del piano economico-finanziario del servizio rifiuti per l’anno 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal piano economico-finanziario per il 2020 ed i costi stabiliti per il 2019 - si legge nel provvedimento dirigenziale-potrà essere ripartito in tre anni a decorrere dal 2021.

Accertati infine dall’ufficio ulteriori 67.268 euro quale tributo provinciale e 16.350 euro a fronte delle spese di invio degli avvisi di pagamento ai contribuenti.