Cataste di rifiuti all’ingresso di Monreale: alla Rocca uno spettacolo indecoroso

Pessimo il biglietto da visita per chi dal capoluogo arriva nella cittadina normanna

MONREALE, 27 novembre – Se a Monreale la situazione per quel che riguarda i rifiuti sembra in via di soluzione, stessa cosa non può dirsi per Palermo, dove le cataste di spazzatura in diversi punti della città sono già enormi, fino al punto di ostruire, in alcuni casi, la regolare viabilità.

Manca poco a questa eventualità anche ai piedi della cittadina normanna, alla Rocca, dove i rifiuti invadono la carreggiata della strada che porta proprio a Monreale, attraverso la panoramica che porta al centro storco, proprio al duomo.

D’accordo che per il momento di turisti non ne arrivano, per vie delle restrizioni dovute al Covid, ma certamente questo “spettacolo” è il peggiore biglietto da visita per la nostra città, al cui ingresso, chi arriva vede una “striscia” di una trentina dimetri di immondizia maleodorante. Senza contare i rischio di possibili problematiche igienico sanitarie, anche perché lungo quel marciapiede insiste il capolinea della linea 309 dell’autobus dell’Amat.

Al Comune di Palermo, impegnati ormai da giorni per far fronte ad una situazione sempre più difficile, stanno cercando di organizzare una raccolta per liberare il capoluogo dalle tonnellate di spazzatura. Purtroppo, però, ci vorranno ancora alcuni giorni.