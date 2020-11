Covid, anche oggi screening drive-in: 270 tamponi, 2 nuovi positivi

Frattanto si negativizzano 9 persone

MONREALE, 27 novembre – Sono ancora una volta confortanti i dati che riguardano lo screening anti-covid effettuato anche oggi, dopo quello di martedì scorso, in modalità drive in presso l’ex mobilificio Mulè. 270 i tamponi processati, soltanto due le positività riscontrate.

A comunicarlo è il sindaco Alberto Arcidiacono, che ha coordinato anche stavolta le operazioni, condotte dal personal sanitario dell’Asp di Palermo e supportate dai volontari della Protezione Civile Overland e dalla Polizia Municipale.

Alla luce di questo risultato, pertanto gli attuali positivi ufficiali monrealesi dovrebbero essere 86 (84 quelli che erano stati censiti fino a stamattina, più i due individuati oggi), ma a questo numero potrebbero essere sottratti i nove soggetti che si sono negativizzati, per arrivare quindi al numero di 75 positivi. Questo numero, però, è ancora da verificare e verosimilmente oscillerà sulla base di ulteriori, eventuali, comunicazioni che al comune arrivano via mail.

Di fondo, però, fortunatamente, resta il dato che vuole Monreale lontana dai picchi di crescita dei giorni scorsi.

“Monreale sta rispondendo benissimo e con grande senso di responsabilità" ha dichiarato il sindaco Alberto Arcidiacono al termine dello screening. Il primo cittadino ha ringraziato l’Asp di Palerno per avere ancora una volta attivato questo servizio indispensabile per il territorio. Arcidiacono, infine, ha inoltre, rivolto un particolare ringraziamento i medici, infermieri, volontari e tutti coloro che si sono prodigati per questo importantissimo intervento che tende a dare maggiore tranquillità alla popolazione monrealese.