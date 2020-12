Disabili gravissimi, al via le domande per beneficio economico

Pubblicato sul sito l’avviso e istanza per l'erogazione di assegno di cura per disabili gravissimi

MONREALE, 1 dicembre – E' stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Monreale, www.comune.monreale.pa.it, l'avviso relativo all'erogazione di assegno di cura per disabili gravissimi. Lo rendono noto il sindaco Alberto Arcidiacono e l’assessore alla Solidarietà Sociale Sandro Russo.

L’avviso per la presentazione delle domande, debitamente compilate, per ottenere I'assegno di cura vanno presentate entro il 31 Dicembre 2020 presso il PTA "Biondo" di Via G. La Loggia, 5 oppure, nei giorni di

Lunedì e Mercoledì dalle 8.30 alle 11 presso l'Ufficio di Servizio Sociale del Comune di Monreale sito in via Venero 117.

L'importo dell'assegno varia in relazione ai valori dell'Isee dei soggetti richiedenti che rientrano tra i disabili gravissimi qualora siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 del D.M. 26 Settembre 2016, ovvero abbiano riconosciuta l'indennità di accompagnamento o, comunque, siano state riconosciute non autosufficienti.

Possono presentare la domanda soltanto coloro i quali non hanno mai presentato domanda o coloro i quali, non essendo stati riconosciuti soggetti con disabilità gravissima, hanno avuto un aggravamento delle condizioni di salute e rientrano dunque in tale categoria ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 26 Settembre 2016