Passo io o passi tu? Cantiere restringe la strada in via Regione Siciliana

Anche le vetture, ferme sull'altro fianco, limita l'area percorribile

MONREALE, 17 dicembre – Il tratto interessato si trova in via Regione Siciliana, nel percorso che da San Martino procede verso Monreale, nei pressi del Cres, dove un cantiere sulla destra restringe notevolmente la carreggiata.

La foto di copertina - scattata volutamente dall'abitacolo di un'automobile - mostra infatti quanto stretta sia l'area percorribile da una vettura di dimensioni normali quando, specialmente incrociando altri mezzi, si arriva in prossimità del restringimento. A complicare ulteriormente le condizioni del tratto sono le altre automobili che - parcheggiate sull'altro fianco della strada - costringono i conducenti a complesse manovre per consentire tra chi scende verso Monreale o, viceversa, sale verso San Martino una ''corretta'' defluizione del traffico. Ideale, almeno fino alla conclusione dei lavori, sarebbe - su invito di residenti e utenti alla nostra redazione - l'istituzione di un divieto di sosta proprio nella parte sinistra della strada (in foto).