Riqualificazione del Carmine, a lavoro su una rampa per mezzi ingombranti

Sarà ideata proprio accanto alla scalinata di via Torres

MONREALE, 22 dicembre – Cominciano ad entrare nel vivo i necessari preparativi al successivo avvio dei lavori di riqualificazione del quartiere Carmine. In preparazione una rampa per accedere direttamente al sito.

È in funzione già da qualche giorno una macchina scavatrice che sta operando, proprio di fianco alla scalinata di via Torres, perché il breve spazio verde sia perfettamente spianato da qualsivoglia ostacolo al fine di permettere l'ideazione di una rampa d'accesso diretto al quartiere, in particolar in via Civiletti. Ad usufruirne saranno quei mezzi degli operai della ditta Coestra srl, aggiudicataria del progetto, che per questioni di ingombro non potranno procedere all'interno delle strette vie del quartiere storico, in cui lo spazio di manovra è sensibilmente ridotto. Dopo il transennamento di piazza D'Acquisto con la conseguente realizzazione di un cantiere apposito, Monreale si prepara ad accogliere l'effettiva opera di riqualificazione.