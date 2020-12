Raccolta rifiuti: eccome come avverrà nei giorni delle festività natalizie

Servizio sospeso il 25 dicembre e il 1° gennaio

MONREALE, 23 dicembre – L’amministrazione comunale comunica alla cittadinanza che il 25 dicembre, giorno di Natale, non verrà effettuato il servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio di Monreale e rimarranno chiusi i punti di raccolta.

Il 26 dicembre gli operatori raccoglieranno la frazione residua non differenziabile. L’organico verrà raccolto lunedì successivo (28 dicembre) e i punti di raccolta saranno aperti dalle ore 6 del mattino alle ore 11. Anche per Capodanno, 1 gennaio, non verrà effettuato il servizio di raccolta con chiusura punti di raccolta. Giorno 2 gennaio si procederà alla raccolta del residuo non differenziabile e verranno aperti i punti di raccolta dalle 6 del mattino alle ore 11. L’amministrazione invita la cittadinanza a venire incontro alle esigenze organizzative, evitando di esporre i rifiuti all’esterno delle abitazioni. Il servizio riprenderà regolarmente dal 4 gennaio.