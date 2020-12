Casa del Sorriso, al via le selezioni per partecipare ai progetti del Servizio Civile

Casa del Sorriso, al via le selezioni per partecipare ai progetti del Servizio Civile

Da occupare ci sono i 66 posti per i tre bandi promossi dall’ente. Vediamo come

MONREALE, 29 dicembre – Aperto il bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. La Casa del Sorriso Onlus di Monreale promuove tre progetti per i quali saranno selezionati 66 operatori volontari.

Alla selezione possono partecipare ragazzi e ragazze che devono avere compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo (28 anni e 364 giorni) anno di età alla data di presentazione della domanda.

Il primo progetto denominato “IL SORRISO PIU' BELLO” coinvolgerà 34 volontari in attività volte a migliorare la qualità della vita dei minori accolti nelle comunità secondo la seguente distribuzione: 18 a Monreale, 12 a Partinico, 4 a Palermo.

Il secondo progetto denominato “OGNI FAVOLA E' UN GIOCO”, coinvolgerà 20 volontari in attività di Animazione Culturale verso Minori, secondo la seguente distribuzione: 8 a Monreale, 12 a Partinico

Il terzo progetto denominato “A CASA CON AMORE”, coinvolgerà 12 volontari in attività volte a migliorare la qualità della vita dei minori accolti nelle comunità, tutti a Caltanissetta.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata solo ed esclusivamente ONLINE attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it entro le ore 14 dell’8 febbraio prossimo. Per accedere alla piattaforma, sarà necessario richiedere lo SPID, il “Sistema Pubblico d'Identità Digitale” con un livello di sicurezza 2; sul sito dell’AGID - Agenzia per l’Italia digitale (www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid ) sono disponibili tutte le informazioni necessarie, anche con faq e tutorial.

Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate e pervenute oltre i termini innanzi stabiliti non saranno prese in considerazione.

Va ricordato che sul sito www.lacasadelsorriso.org si trova il bando completo e tutte le informazioni necessarie per la presentazione della domanda. Inoltre, a decorrere dal 9 febbraio 2021 sarà possibile visionare le date dei colloqui di selezione.

La pubblicazione del calendario avrà valore di notifica della convocazione e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti senza giustificato motivo, è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura.