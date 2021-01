Quartiere Ciambra, approvato il progetto definitivo dei lavori

La giunta municipale presieduta dal sindaco Alberto Arcidiacono ha approvato la delibera riguardante il progetto definitivo dei lavori

MONREALE, 2 gennaio – Lo storico quartiere Ciambra di Monreale sarà riqualificato grazie ad un progetto definitivo del Comune approvato dalla giunta municipale guidata dal sindaco Alberto Arcidiacono nella seduta di fine anno.

Questo intervento prevede il rifacimento della rete idrica, della rete fognaria, della pavimentazione e della illuminazione artistica del quartiere che sorge nel cuore della cittadina normanna all'ombra del duomo.

L'intera area urbana sarà riqualificata grazie ad un finanziamento dell’assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità pari a 1,8 milioni di euro a disposizione per gli interventi.

La progettazione è stata affidata all’ingegnere Pietro Faraone legale rappresentante della Società Studio Faraone di Palermo che realizzerà le opere. Il professionista ha già siglato il disciplinare di incarico professionale per regolare i rapporti con il Comune di Monreale.

Per il sindaco Alberto Arcidiacono si tratta di ''un grande progetto di valorizzazione del patrimonio artistico che consentirà di rifare anche la via Cappuccini inserita nel progetto che si andra’ a collegare con il quartiere Carmine dove già sono iniziati i lavori e aperti i cantieri per la realizzazione di importanti infrastrutture per la viabilità, il decoro urbano e la ricettività turistica''.