Coronavirus, 1.391 nuovi casi in Sicilia. Focolaio al Policlinico di Palermo

Nel nosocomio sono ad oggi 16 le persone contagiate

PALERMO, 4 gennaio – Di nuovo in salita casi di contagio e decessi, mentre presso il Policlinico si registra un focolaio di Covid-19. Sono infatti 16 i cittadini contagiati tra pazienti e dipendenti della struttura. Il bilancio sembra essere il seguente: 2 medici, 5 infermieri e 9 ospiti positivi al coronavirus nel reparto di Cardiochirurgia.

Intanto l’Asp di Palermo ha proceduto con la tabella di marcia delle vaccinazioni: oggi il farmaco Pfizer è stato somministrato a 1.550 cittadini, numero che porta il totale degli ultimi cinque giorni a 5.605 unità. Tra i presidi coinvolti il Buccheri La Ferla, il nosocomio Madonna dell’Alto di Petralia Sottana, Villa delle Ginestre e l’ospedale Ingrassia di Palermo.

In Sicilia sono stati accertati oggi 1.391 nuovi casi di coronavirus, a fronte di 7.597 tamponi processati. Le vittime sono state 34, mentre il numero dei dimessi guariti si attesta a 370 unità. Le persone ricoverate in degenza ordinaria sono complessivamente 1.367 (+46), 186 invece in terapia intensiva (+2). In tutta Italia sono stati registrati 10.800 nuovi casi di Covid-19 e 348 decessi.