Coronavirus, 1.733 nuovi casi in Sicilia. Continua la campagna vaccinale

Ancora alto il numero delle vittime nell'Isola

PALERMO, 10 gennaio – Sono 1.733 i casi di coronavirus registrati nell’Isola nelle ultime ventiquattro ore, a fronte di 8.736 tamponi processati. Ancora alto il numero delle vittime (+33), mentre risulta in calo quello delle persone definitivamente negativizzate, che si attesta a 592 unità. Le persone attualmente positive al Covid-19 in Sicilia sono 41.506.

Di queste, 1.473 sono ricoverate in degenza ordinaria mentre 208 si trovano in terapia intensiva (con un incremento rispettivo di 12 e 3 unità). Continua la campagna di vaccinazione: i cittadini a cui è stato somministrato il farmaco Pfizer contro il virus da SARS-CoV-2 sono ad oggi 58.584. In tutta Italia sono stati registrati 18.627 nuovi casi di coronavirus e 361 decessi.