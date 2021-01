Covid: Rsa Molara, arrivano i vaccini per pazienti e personale addetto

Covid: Rsa Molara, arrivano i vaccini per pazienti e personale addetto

La somministrazione è per 89 persone, Ruggeri: “La luce in fondo al tunnel”. IL VIDEO

MONREALE, 12 gennaio – La luce in fondo al tunnel. Così il presidente della Rsa Molara, Francesco Ruggeri, monrealese, ha definito la giornata di oggi. Una giornata nella quale, finalmente, il vaccino anti-covid ha fatto il suo ingresso atteso e trionfale nella struttura, probabilmente la più attrezzata del territorio per anziani sofferenti e lungodegenti.

A beneficiarne sono stati ben 89 soggetti, divisi tra 32 ospiti e personale addetto, che fra tre settimane circa si sottoporranno alla somministrazione della seconda dose, in modo, così come prevede il protocollo, di mettere in sicurezza la salute dei beneficiari.

Oggi siamo andati a vedere cosa succedeva nella struttura, intervistando lo stesso Ruggeri, ma anche il direttore dell’integrazione socio sanitaria dell’Asp di Palermo, Francesco Cerrito e la dottoressa Gina Spatafora, direttore sanitario dell'Rsa Molara.