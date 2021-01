Covid, domani tamponi nella frazione di Pioppo

Drive-in in via Giovanni Paolo nell’area adiacente l’Istituto Margherita di Navarra

MONREALE, 14 gennaio – Screening anti-covid col metodo drive-in domani mattina a Pioppo dalle ore 9.30 alle ore 15.30, in via Giovanni Paolo II nell’area adiacente l’Istituto Margherita di Navarra.

Come nelle precedenti giornate, i cittadini che vorranno sottoporsi al tampone rapido, potranno recarsi direttamente sul posto per mettersi a turno. L’iniziativa è organizzata dal comune di Monreale in collaborazione con l’Asp. Sul posto ci saranno medici, operatori sanitari che si occuperanno dei tamponi. Le aree interessate saranno vigilate dalla Polizia Municipale e dalla Protezione civile.