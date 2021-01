Via Veneziano, l'asfalto nuovo resiste solo quattro mesi

Apposto in occasione del Giro d'Italia, già ceduto in un profondo e pericoloso cratere. LE FOTO

MONREALE, 23 gennaio – Non ha resistito molto. Ad esser precisi, poco meno di soli quattro mesi. La nuova copertura d'asfalto apposta in via Veneziano a fine Settembre - con l'avvento del Giro d'Italia - fa già parlare di sé per una buca profonda proprio al centro della strada.

Aldilà delle ovvie (ma non per questo tralasciabili) considerazioni che di fatto potrebbero spontaneamente sollevarsi - come la pericolosità che cittadini, a piedi o in vettura, possono riscontrare nel percorrere la via - una su tutte sembra staccarsi: la fin troppo esigua longevità del nuovo asfalto. Rientrante nel piano di rifacimento stradale che ha coinvolto, insieme ai tratti percorsi in occasione della competizione, anche altre vie normanne - tra cui in special modo quelle ''storiche'' del paese - il nuovo manto di copertura della via Veneziano purtroppo non arriva nemmeno a festeggiare i quattro mesi di vita. In merito alla pericolosità della buca, i residenti della via premono affinché si possa effettuare un rifacimento oltre che un controllo esteso su tutto il tratto, percorso - in virtù del piano traffico approvato a fine estate - da un numero elevatissimo di utenti.