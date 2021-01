Applicata la segnaletica orizzontale al bivio Aquino-Pezzingoli

L ’ intervento, sollecitato dalla consulta, andrà a regolamentare la circolazione dei veicoli

MONREALE, 23 gennaio – La questione era stata dibattuta mesi fa dalla consulta cittadina di Aquino, in occasione della prima seduta presso villa Savoia. Diversi i sinistri registrati nel corso del tempo su un nodo stradale complesso il quale, fino a ieri pomeriggio – prima dell’intervento – era provvisto soltanto della cartellonistica stradale.

Sulla sede stradale del bivio - che mette in relazione il centro urbano con la frazione di Aquino e la zona periferica di Pezzingoli - attraverso la segnaletica orizzontale, sono state individuate le direzioni percorribili per garantire la sicurezza sulle sterzate, regolarizzandocosì l’intersezione tra la via Mulini e la SP68bis con l’applicazione sulla pavimentazione degli STOP. Le operazioni per la messa in sicurezza della viabilità, effettuate nella giornata di ieri, prevedevano inoltre la marcatura delle strisce deteriorate o mancanti in altre zone del territorio normanno – via Biagio Giordano, piazza Papa Giovanni, via Archimede e via Benedetto D’Acquisto, ndr – ripristinando frattanto alcune delle superfici adibite alla sosta dei veicoli.