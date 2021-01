Pianta organica del Comune, la giunta approva la delibera del fabbisogno del personale

Arcidiacono: “Vogliamo potenziare la macchina comunale”

MONREALE, 28 gennaio – La Giunta Arcidiacono nella seduta di questa mattina ha approvato all’unanimità la delibera del fabbisogno del personale per il triennio 2021 – 2023. La proposta di programmazione tiene conto delle esigenze degli uffici e dei servizi e alla disponibilità finanziaria esistente.

L’atto è stato predisposto dall’Area Risorse Umane diretto dal segretario generale Francesco Fragale prevede il completamento del processo di stabilizzazione di due dipendenti, uno categoria C e uno categoria D, l’assunzione di 4 vigili urbani già vincitori di concorso che da categoria B passeranno in categoria C, la stabilizzazione di 8 lavoratori ASU, 3 di categoria D e 5 di categoria C ed ancora un incarico di dirigente ai sensi dell’articolo 110 del testo unico degli enti locali. E’ prevista anche l’assunzione a tempo determinato per un anno di un tecnico che sia in possesso della laurea (ingegnere o geologo) interamente finanziato dalla Protezione civile regionale.

“Il nostro obiettivo principale – ha dichiarato il sindaco Alberto Arcidiacono – è quello di potenziare la macchina comunale che in questi anni a causa dei pensionamenti ha subito una notevole riduzione”. Il piano del fabbisogno sarà inviato alla commissione per la stabilita’ della finanza degli Enti Locali (COSFEL) del Ministero dell’Interno , che dovra’ rilasciare la necessaria preventiva autorizzazione.