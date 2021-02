Covid, diminuiscono i positivi a Monreale

Dall'ultimo aggiornamento sale il numero dei guariti: sono 339 in totale

MONREALE, 8 febbraio – Molti meno positivi e più persone negativizzate. Questo il dato confortante che deriva dalla lettura dell'ultimo bollettino emesso dal Comune di Monreale e pubblicato sul sito istituzionale addetto al monitoraggio della condizione epidemiologica sul territorio.

Sono 339 le persone negativizzate e guarite dal Covid, in crescita rispetto all'ultimo aggiornamento da noi pubblicato il 4 febbraio, a seguito dello screening rivolto alla popolazione scolastica con il risultato di un solo nuovo positivo su 219 tamponi effettuati. Purtroppo ancora 167 sono i pazienti contagiati e positivi al virus. Dati che suggeriscono un'inclinazione considerevole della curva epidemiologica sul territorio e che arrivano in concomitanza con il rientro in aula degli studenti degli istituti superiori. Numeri che comunque dovranno necessariamente essere aggiornati nel più breve tempo possibile al fine di stimare se e quale variazione la didattica in presenza sarà in grado di apportare al bollettino.