Vittorino: ''Assente oggi in Consiglio comunale per ragioni di sicurezza''

“ Cimitero di Pioppo questione importante, ma attendo l ’ esito del tampone ”

MONREALE, 9 febbraio – “Con profondo rammarico, annuncio anzitempo la mia assenza tra gli scranni dell’assise, in occasione del consiglio comunale previsto oggi in villa Savoia, la cui aula ospiterà la votazione nominale sulla delibera riguardante la variante al piano regolatore per la realizzazione del cimitero di Pioppo”.

È quanto dichiarato dal consigliere comunale di Forza Italia Mimmo Vittorino, avendo preso atto di una questione personale, conducibile al covid-19: “Sono venuto a conoscenza – spiega Vittorino – di essere entrato a contatto con un sospetto positivo al coronavirus. Avendo a cuore la salute di ogni individuo e, restando in attesa dell’esito del tampone appena effettuato, ho ritenuto opportuno comunicare la mia assenza, giustificandone i motivi. Mi duole non poter adempire – continua il consigliere – al mio dovere esprimendo, il linea con la posizione del partito, parere non favorevole sulla variazione del prg che permetterebbe la realizzazione di un nuovo cimitero presso piano Renda in quel di Pioppo, questione che merita – conclude – particolare attenzione, il cui progetto ha subìto la bocciatura in commissione Bilancio”.