Meteo, domani allerta gialla

Si prevedono venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali con raffiche fino a burrasca forte

PALERMO, 12 febbraio – Sembrano dover peggiorare le condizioni meteo nelle prossime ore e per tutta la giornata di domani. Lo rende noto il dipartimento di Protezione Civile della Regione, che, nel diramare il suo bollettino quotidiano, fissa per domani l’allerta di colore giallo.

Dal tardo pomeriggio di oggi, venerdì 12 febbraio 2021, e per le successive 24-36 ore, si legge nel documento, si prevedono venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali con raffiche fino a burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte. In relazione a ciò, potrebbero verificarsi fenomeni localizzati e/o diffusi di esondazione lungo i corsi d'acqua a valle delle dighe. Le strutture locali di Protezione Civile adotteranno, al riguardo, le procedure previste nei propri piani di Protezione civile per il rischio idrogeologico e idraulico.