Demolizione di un palo Enel, cambia domani il traffico in via Venero

Emessa un’ordinanza della Polizia Municipale per consentire i lavori

MONREALE, 22 febbraio – La Polizia Municipale emette un’ordinanza a seguito dei lavori di messa in sicurezza e demolizione di un palo Enel in via Venero angolo Via Aldo Moro. Un atto necessario per consentire una migliore circolazione veicolare.

Il provvedimento, che entrerà in vigore da domani martedì 23 febbraio dalle ore 10 alle ore 15 e comunque sino a completamento delle operazioni di che trattasi, prevede:

1. Istituzione di divieto di transito nella Via Venero, tratto compreso tra la bretella di via Della Repubblica e in Via Aldo Moro tra l’intersezione di via Biagio Giordano fino alla intersezione con la via Venero, eccetto i mezzi d’opera.

2. Il flusso veicoli proveniente da via Venero in direzione della Circonvallazione verrà deviato, da apposita segnaletica stradale, per via Della Repubblica e quello proveniente dalla via Aldo Moro verrà deviato per via Biagio Giordano , eccetto i mezzi d’opera.

3. Nei suddetti assi viari interessati dai lavori, vigerà il divieto di sosta in ambo i lati con rimozione coatta dei veicoli.

4. Il capolinea dei servizi pubblici dell’A.S.T. , verrà spostato temporaneamente presso l’area antistante l’istituto comprensivo “Morvillo .