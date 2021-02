Covid, in calo ancora i contagiati a Monreale

Altri 14 pazienti negativizzati: sono 398 i guariti effettivi

MONREALE, 24 febbraio – Ancora buone notizie. Stante l'ultimo bollettino emerso dal controllo giornaliero sulla situazione Covid in tutto quanto il territorio monrealese, si registra ancora una sostanziale discesa nel grafico dei contagiati.

In tutto sarebbero 14 le persone guarite e completamente negativizzate al virus rispetto all'ultimo aggiornamento - quello di lunedì - che già lasciava intravedere un considerevole miglioramento circa le condizioni sanitarie della popolazione locale. Un dato, quello di oggi, certamente confortante anche alla luce di un lasso di tempo così breve (soli due giorni, ndr.) ma che comunque ci consegna numeri assai rassicuranti: 398 guariti e 108 persone ancora positive al contagio. Nell'attesa di sapere quali saranno le decisioni nazionali in materia di lotta alla diffusione del virus e gettando un occhio vigile a quanto già prescritto da ordinanza regionale per centri a noi vicini come San Cipirello e San Giuseppe Jato (da domani in zona rossa), ancora una volta da incentivare sono la prudenza e il rispetto delle consuete norme igienico-sanitarie.