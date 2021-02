Monreale, la differenziata supera il 57 per cento

Prossimo obiettivo: raggiungere il 65%

MONREALE, 24 febbraio – Continua a crescere la percentuale di raccolta differenziata a Monreale che oggi è arrivata al 57,2 per cento. Questi sono i dati ufficializzati dal sindaco Alberto Arcidiacono e dall’assessore assessore all’Igiene Urbana Totò Grippi.

Entrambi esprimono compiacimento per il trend positivo di crescita, grazie alla collaborazione dei cittadini virtuosi che in questi ultimi mesi stanno collaborando con l’amministrazione. “Continua il nostro viaggio verso una virtuosa gestione dei rifiuti – afferma Arcidiacono – è arrivato il nuovo dato, Monreale è al 57,2 per cento di raccolta differenziata un risultato che riempie di orgoglio. Si sta lottando tanto per raggiungere uno standard ancora più ambizioso e questo grazie a quanti continuano a credere che ogni cosa possa essere cambiata e migliorata”. L’assessore Grippi, inoltre, aggiunge: “Il nostro obiettivo di raggiungere in pochi mesi la percentuale del 65 per cento, ormai non è troppo lontana. Ci auguriamo che questa crescita continui e che con l’impegno di tutti possiamo raggiungere questo risultato”.