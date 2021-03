Via Pietro Novelli, sfrondati o abbattuti gli alberi pericolanti

Con l’ausilio di una speciale piattaforma sarà possibile eliminare i rami più alti. LE FOTO

MONREALE, 1 marzo – Stamattina sono proseguite in via Pietro Novelli, nei pressi dell’abbeveratoio, le opere di potatura ed, ove necessario, di abbattimento di alberi fortemente inclinati verso la pubblica via, che mettevano a rischio l’incolumità dei passanti.

L’operazione era stata programmata con l’amministrazione comunale, attraverso l’assessore alla viabilità, Paola Naimi, il geometra Filippo Modica della Protezione Civile del Comune, Alessandro Maenza del gruppo dei volontari, ed il consigliere comunale Mario Micalizzi. In tutto sono stati abbattuti sei pini fortemente inclinati, due acacie oramai secche, mentre altre quattro sono state sfrondate. Le opere proseguiranno non appena si renderà disponibile l’apposita a piattaforma per consentire il taglio dei ceppi più alti.

Alle operazioni di stamane hanno preso parte anche i volontari di Overland ed i percettori del reddito di cittadinanza di Palermo, coordinati adiuvati da Ninni Di Salvo impiegato comunale di Ville e Giardini. Nel corso delle operazioni è stata allertata la Telecom, poiché alcuni cavi sono penzolanti. Inoltre un albero si trova adagiato su di un palo in cemento ed i cavi che vi sono ancorati sono avvolti.

E stato necessario gestire il traffico dei mezzi, ma fortunatamente senza nessun intoppo di rilievo. I cittadini hanno atteso collaborando.