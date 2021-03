Coronavirus, a Monreale continua il trend positivo: 406 i guariti

Due persone guarite in più rispetto all'ultimo bollettino, in calo ancora i positivi

MONREALE, 1 marzo – Un grafico che anche oggi rimane fortunatamente in discesa nel nostro territorio. Stando all'ultimo bollettino, a Monreale si sarebbero registrati altri due pazienti guariti dal Covid.

Il dato complessivo, emesso dal Comune di Monreale, in costante monitoraggio della condizione sanitaria locale, cita dunque ben 406 pazienti definitivamente negativi al proprio tampone e quindi guarite dal virus a fronte di un dato sì in discesa, ma pur sempre in tripla cifra di positivi: 100 contagiati. Numeri certamente confortanti per un inizio di settimana ancora in "zona gialla" ma che impongono tuttavia la massima cautela negli spostamenti e nelle quotidiane attività. Distanziamento sociale, corretta igiene personale e impiego di mascherina rimangono le uniche armi a disposizione di tutti nell'attesa che la campagna vaccinale possa investire una fascia più ampia di popolazione, come già avvenuto con il personale scolastico.