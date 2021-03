Lo ''Shoefiti'' arriva pure a Monreale: scarpe legate e lanciate in aria nella piazza di Aquino

Forza Italia lancia l'allarme: “Necessario intervenire per salvaguardare l'incolumità pubblica”

MONREALE, 1 marzo – Scarpe che penzolano dai fili e che rischiano di mettere a repentaglio l'incolumità pubblica. Sembra essere questa l'ultima trovata di qualcuno, probabilmente di qualche giovane seguace dello “Shoefiti”, una “moda” culturale nata negli Stati Uniti che, a quanto pare, sta prendendo piede pure a Monreale.

La sede individuata è quella della piazza di Aquino, dove alcuni residenti hanno notato questa ultima tendenza. A lanciare l'allarme è il gruppo consiliare di Forza Italia, composto da Mimmo Vittorino e da Silvio Terzo, cui si aggiunge pure Andrea Rincione, che ha sottolineato la presenza di calzature legate tra esse e lanciate in aria, in modo da farle restare appese ai cavi delle linee elettriche o telefoniche, nell’intersezione della piazza di Aquino.

“Potrebbe essere pericoloso mantenere tali oggetti penzolanti sulla testa dei passanti – affermano – tra l’altro zona con molto trafficata, rappresentando un fondamentale punto di sbocco per l’accesso alla città metropolitana di Palermo. Si consiglia pertanto all’amministrazione di attivare ed informare gli uffici competenti per la valutazione della eventuale rimozione di tali oggetti, per il bene dell’incolumità pubblica.

A quanto pare i cittadini non sono riusciti a mettersi in contatto con gli istituti addetti. Si ricorda inoltre che la Piazza di Aquino è già stata oggetto di interesse delle politiche sociali per la rivalutazione del territorio con opere di pulizia e ripristino”.