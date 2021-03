Coronavirus, ancora in calo il numero dei positivi a Monreale

Sono 96 gli attuali positivi al Covid. 410 il totale dei guariti

MONREALE, 2 marzo – Secondo quanto riportato nel bollettino odierno emanato dal Comune di Monreale, sono 96 gli abitanti attualmente positivi al coronavirus. Un numero continuamente in calo, che suggerisce un miglioramento della curva epidemiologica.

Perviene anche il dato sul numero delle persone definitivamente negativizzate: queste sono 410. Rispetto alla giornata precedente si segnalano dunque 4 casi di contagio in meno (e di conseguenza, 4 in più tra le guarigioni). La situazione rimane in aggiornamento.