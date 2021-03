Villa Savoia, ieri pomeriggio la seduta della Consulta di Aquino: diverse le tematiche dibattute

Componenti convocati a seguito di un sopralluogo dell ’ Amministrazione comunale nei pressi della frazione. Il presidente Annaloro: “ Incontro costruttivo che ha portato alla luce diverse questioni ”

MARZO, 5 marzo – Dal fenomeno randagismo all’illuminazione pubblica, passando per la drammatica emergenza rifiuti e dal completamento delle opere di bonifica effettuate di recente sulla frazione, fino alla discussa via Cavallacci e, tra le varie ed eventuali, l’immancabile disappunto sulla questione relativa alla mancante sede da deputare allo svolgimento delle attività della Consulta cittadina all’interno di Aquino.

L’incontro, che ha visto la partecipazione di tutti i componenti, è avvenuto ieri pomeriggio nell’aula di villa Savoia intorno alle 16.30, a seguito della convocazione effettuata dal presidente Benedetto Annaloro dopo un recente sopralluogo dell’Amministrazione comunale (leggi qui l’articolo) nei pressi della frazione. La Consulta, preso atto dei punti all’odg e dopo un dibattito durato oltre 2 ore, avrebbero chiesto all’Amministrazione comunale, attraverso un verbale, di conoscere lo stato d’arte dei lavori previsti per il ripristino dell’illuminazione pubblica di via Ponte Parco, essendo gli stessi inseriti già nell’anno 2020 sul programma delle opere manutentive redatto dal governo locale e di chiarire la propria posizione esplicitando i possibili interventi per quel che riguarda il debellamento del problema randagismo, fenomeno esistente nella frazione, a conferma degli stessi membri, i quali sollecitano il completamento delle opere di bonifica avviate il mese scorso ed interrotte successivamente, che avrebbero visto il ripristino dell’intera villetta e la zona di fondo Pasqualino.

Inoltre, i componenti, avrebbero chiesto, analogamente ad altre zone del territorio monrealese, l’installazione di un circuito di videosorveglianza nei punti sensibili della frazione afflitti, perennemente, dal conferimento irregolare dei rifiuti. Nessuna pec, almeno per il momento, è stata ricevuta dagli organi competenti del capoluogo circa il “tavolo di discussione” richiesto dal primo cittadino, Alberto Arcidiacono, riguardo ad una “eventuale programmazione – si leggeva nella mail inviata il 15 febbraio – di un intervento di ripristino del manto stradale” della via Cavallacci. “Ho ritenuto doveroso – afferma Annaloro a MonrealeNews – convocare la Consulta per restituire loro un completo aggiornamento a seguito del sopralluogo effettuato dall’Amministrazione giorni fa. Nel corso della seduta, tuttavia, sono emerse ulteriori questioni come il fenomeno randagismo, durante un dibattito costruttivo che ha visto sul tavolo diversi punti all’ordine del giorno.

Da parte nostra, l’attenzione è sempre forte nei confronti delle problematiche che riguardano la frazione di Aquino e quotidianamente ne riscontriamo diverse. Tuttavia, come ha fatto notare qualcuno, sarebbe opportuno individuare una potenziale sede da deputare allo svolgimento delle nostre attività per gestire al meglio le esigenze dei nostri cittadini e per limitare le possibili spese dovute allo svolgimento delle assemblee al di fuori della circoscrizione di Aquino, essendo gli stessi membri – secondo il regolamento, ndr – residenti all’interno della frazione. È chiaro che il compito di questa Consulta – conclude il presidente – resta quello di portare all’attenzione del governo locale le anomalie che riscontriamo o che ci vengono segnalate, proponendo nei limiti delle nostre competenze le possibili soluzioni”.