Covid, prosegue la rilevazione dei dati di incidenza nelle scuole

Il trend di incidenza di positività al Covid scende e si attesta allo 0,19% all’1 marzo

PALERMO, 6 marzo – L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha pubblicato ieri il nuovo aggiornamento all’1 marzo dei dati relativi all’incidenza di casi positivi al Covid-19 nelle scuole d’infanzia, del primo e del secondo ciclo in Sicilia.

Questa volta le scuole oggetto di rilevazione sono state 799 per una percentuale che arriva al 96 per cento delle scuole. Rispetto all’ultimo aggiornamento, il trend di incidenza di casi di positività all’interno delle scuole si è rivelato stabile ed ancora in diminuzione.

Il valore percentuale in assoluto del dato relativo al trend di alunni positivi al Covid-19 si attesta allo 0,19% contro lo 0,20% dell’ultima rilevazione. In particolare, su un totale di 675.570 alunni sono stati rilevati 1.317 casi di positività per un’incidenza di alunni positivi sul totale dello 0,19%.

Ancora una volta il rapporto medio tra alunni positivi e classi con alunni positivi è pari all’1,16%, evidenziando una situazione di assenza di focolai o, comunque, di un numero molto limitato.

A partire da questa settimana l’aggiornamento emanato dall’Ufficio Scolastico Regionale comprende anche i dati relativi al personale docente e ATA: per entrambe le categorie l’incidenza di casi attualmente positivi è bassa. In particolare, per il personale docente l’incidenza di casi positivi è pari allo 0,33%, mentre per il personale ATA allo 0,31%.

Guardando invece all’intero periodo di osservazione dei dati, dal 19 novembre 2020 fino ad oggi, il trend si conferma in netta diminuzione se consideriamo che il valore percentuale di incidenza degli alunni positivi al Covid-19 era pari allo 0,46% al 19 novembre 2020.

Rispetto al mese di novembre 2020 con il dato aggiornato all’1 marzo si riscontra per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo un decremento di 103 alunni positivi in meno per l’infanzia (-50%), 481 per la primaria (-53%), 576 per il secondo ciclo (-62%).