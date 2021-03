Appello Evergreen, la scuola Margherita di Navarra raccoglie derrate alimentari per le famiglie indigenti

Numerosi i prodotti donati dall ’ istituto di Pioppo dopo l ’ annuncio dei “ Verdi ” . Il presidente Terzo: “ In tanti hanno risposto al nostro appello, ringrazio fortemente la dirigente Roccamatisi per l ’ interesse e per l ’ impegno mostrato ”

MONREALE, 6 marzo – “È davvero inestimabile la quantità di derrate alimentari ricevute in questi giorni dalle diverse famiglie che hanno risposto al nostro appello, grazie all’interesse e all’impegno della dirigente Patrizia Roccamatisi dell’istituto Margherita di Navarra di Pioppo, la quale, a seguito del nostro appello e, attraverso una circolare, è riuscita a coinvolgere tantissimi genitori in questa splendida iniziativa, di carattere sociale e umanitario”.

È quanto affermato dal presidente della protezione civile Evrgreen, Manuela Terzo, alle colonne della nostra redazione che ha contribuito, attraverso l’informazione, a divulgare l’appello dei “Verdi” lanciato la scorsa settimana. Secondo il leader dell’associazione, infatti, una circolare inoltrata a tutte le classi della scuola di Pioppo, firmata della dirigente, avrebbe destato un profondo interessamento da parte dei genitori degli allievi che avrebbero, in pochi giorni, offerto un importante contributo donando all’associazione un notevole quantitativo di prodotti da consegnare alle famiglie indigenti del territorio, tra pacchi di pasta, cibi in scatola, merendine varie, latte e persino detersivi. “Abbiamo ricevuto le offerte – prosegue Emanuela Terzo – durante l’attività di smistamento dei prodotti. Non siamo riusciti a comprenderne il quantitativo, ma questo è irrilevante. Ciò che conta è la benevolenza della nostra comunità che dinnanzi ad un appello simile, ancora una volta, ha risposto con grande entusiasmo e sensibilità. Tutto questo – prosegue il presidente – non sarebbe stato possibile senza l’interesse della preside Patrizia Roccamatisi. A lei e a tutti i genitori è rivolto il nostro ringraziamento per l’impegno mostrato. Tante sono le famiglie in difficoltà che seppur non contagiate dal Covid, hanno bisogno di un reale e concreto aiuto”.