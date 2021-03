Riqualificazione quartiere Ciambra, il comune avvia le procedure di gara

Disponibile già un finanziamento di 1,8 milioni di euro dell’assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità

MONREALE, 9 marzo – L’ufficio tecnico comunale ha avviato le procedure di gara per dare il via ai lavori di riqualificazione ambientale del quartiere Ciambra, grazie ad un progetto esecutivo che ha visto l’impegno ed il lavoro della giunta guidata dal sindaco Alberto Arcidiacono. Lo rende noto l’ufficio Stampa del Comune.

L’esecutivo ha dato priorità al progetto che fa parte del programma politico. Secondo l’assessore ai Servizi a Rete Geppino Pupella, che sta seguendo l’iter amministrativo per l’espletamento della gara, se tutto procederà regolarmente, entro fine aprile potrebbero essere assegnati i lavori. L’intervento prevede il rifacimento della rete idrica, della rete fognaria, della pavimentazione e della illuminazione artistica. Per questo progetto è disponibile già un finanziamento di 1,8 milioni di euro dell’assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità.

Per il sindaco Alberto Arcidiacono si tratta di una nuova fase di valorizzazione del patrimonio artistico. L’opera prevede il rifacimento della via Cappuccini inserita nel progetto di riqualificazione che si andrà a collegare con il quartiere Carmine dove già sono iniziati i lavori e aperti i cantieri che andranno a creare delle infrastrutture importanti per la viabilità, il decoro urbano e la ricettività turistica.