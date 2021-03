Buio fitto in via Biagio Giordano, protestano i residenti

Buio fitto in via Biagio Giordano, protestano i residenti

Non c’è illuminazione pubblica: a rischio l’incolumità

MONREALE, 16 marzo – Protestano i residenti di via Biagio Giordano: troppo buia la strada, a rischio sia l’incolumità, che la sicurezza. Incappare in qualche ruzzolone derivante da una malformazione del suolo o fare qualche brutto incontro è un’eventualità, tutt’altro che remota, che spaventa chi abita nella zona.

Ed in effetti, non appena tramonta il sole e tutto si fa buio, si puo’ osservare che la strada è totalmente sprovvista di illuminazione pubblica. Perlomeno nel tratto a monte, quello che va dalla scuola Morvillo, fino all’intersezione con via Aldo Moro. Nessun lampione, nessuna lampada pubblica. A “salvare” un po’ la situazione c’è l’illuminazione esterna del supermercato che insiste nel tratto, ma non è detto che questa sia perennemente attiva.

E così, quando, per qualche motivo viene meno, il buio si taglia a fette. Ecco quindi la paura e la preoccupazione dei residenti che chiedono attenzione, per avere salvaguardata la loro incolumità. “Ci sentiamo cittadini di serie B – dicono alcuni di loro – siamo stanchi di dover vivere in na strada dove non si vede ad un metro. Non vorremmo che questa situazione possa determinare qualche problema di sicurezza a causa di qualche malintenzionato che sfrutta l’oscurità per entrare in azione”.