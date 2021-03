Spazzatura davanti le centraline Tim, impossibile effettuare gli interventi di riparazione

A volte i tecnici non possono nemmeno aprire lo sportello del pannello. LE FOTO

MONREALE, 16 marzo – Sacchetti di spazzatura ammassati davanti le centraline Tim e interventi tecnici che diventano impossibili. È questo l’ultimo atto di una serie di gesti incivili che, purtroppo, si verificano a Monreale, dove per qualcuno conferire regolarmente i propri rifiuti è “mission impossible”.

Succede in via Umberto I, dalle parti del Boccone del Povero, quartiere Carrubbella, dove qualcuno, che certamente non brilla per senso civico, abbandona i sacchetti d’immondizia proprio davanti alle centraline della Tim, rendendo impossibili gli interventi tecnici da parte degli addetti.

A volte, quando si tratta di un solo sacchetto sono stati gli addetti stessi e rimuoverlo, pur di garantire gli interventi di riparazione. Tante altre, invece, la quantità è eccessiva e i tecnici telefonici (comprensibilmente) si rifiutano di togliere la spazzatura dal loco. Il risultato è che diversi cittadini hanno visto ritardare sensibilmente gli interventi alla linea telefonica, con i disagi e le lamentele che è facile immaginare.

E diverse sono state le segnalazioni alla nostra redazione di utenti privi della linea internet o voce, che non è stato possibile riparare proprio a causa di questo tipo di difficoltà.

“Considerato che l’intervento degli addetti allo smaltimento dei rifiuti è costante – dice uno residente della zona a Monreale News – significa che la causa di questo tipo di risultato è l’inciviltà di qualcuno fortunatamente in minoranza. Basterebbe un po’ di senso civico per evitare queste piccole problematiche che causano comunque diversi disagi”.