Monreale, arrivano 64 nuovi loculi per il cimitero: saranno prefabbricati

Un provvedimento dirigenziale ne definisce i dettagli: costeranno 56 mila euro

MONREALE, 23 marzo – Un passo avanti importante verso la difficile soluzione dell’emergenza sepolture che da qualche tempo, ormai, attanaglia il comune di Monreale. Una determina dirigenziale, infatti, approva il progetto finalizzato alla realizzazione di 64 nuovi loculi prefabbricati.

Non la soluzione definitiva, ovviamente, anche perché l’emergenza, purtroppo, è ben più ampia, ma certamente una soluzione tampone, che certamente verrà incontro alle esigenze del Comune. Il progetto, predisposto dal geometra Giuseppe Sala, dipendente del Comune, che si è avvalso della collaborazione dell’architetto Piero Albanese, avrà un costo di 56.254 euro, che graverà sul finanziamento statale erogato al Comune per l’anno 2020 per la realizzazione di infrastrutture sociali.

I loculi saranno in vetroresina, la cui collocazione sembra anche abbastanza agevole e quindi senza tempi di ultimazione dei lavori particolarmente lunghi. Una soluzione individuata dall’amministrazione proprio perché relativamente celere e quindi in gradi di venire incontro alle esigenze emergenziali che presenta il cimitero di Monreale.

Il provvedimento dirigenziale appena redatto prevede pure l’affidamento diretto all’appalto dei lavori, procedura che dovrebbe ulteriormente velocizzare la realizzazione dell’opera.