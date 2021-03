Ars, approvato emendamento in favore dei comuni colpiti dagli incendi della scorsa estate

Il primo firmatario Caputo (FI): "Assicurato il ripristino dei servizi di pubblica utilità anche nei territori dei Comuni di Monreale, Altofonte e Piana degli Albanesi"

MONREALE, 23 marzo – E' stato approvato dal Parlamento Siciliano l'emendamento che prevede l'estensione dei contributi per la realizzazione di interventi di pubblica utilita’ anche ai comuni di Monreale, Altofonte e Piana degli Albanesi, servizi compromessi a seguito degli incendi dello scorso 30 agosto 2020.

L'emendamento in questione consente di integrare la previsione normativa proposta dal Governo che prevedeva un contributo regionale in favore dei comuni colpiti dall'incendio del 3 ottobre 2020, per l’importo di 1 milione di euro; per fronteggiare lo stato di crisi e di grave emergenza derivante dai fatti calamitosi del 3 ottobre scorso, infatti, era stato predisposto un primo emendamento che prevedeva un contributo straordinario concesso dal Dipartimento regionale della Protezione Civile di 225 migliaia di euro in favore dei Comuni colpiti dagli incendi . Al predetto emendamento è stato aggiunto il nuovo comma che ha esteso il contributo anche ai comuni colpiti dall'incendio del 30 agosto con una ulteriore misura di 1 milione di euro. A renderlo noto è Mario Caputo deputato di Forza Italia all'Assemblea Regionale Siciliana, primo firmatario dell'emendamento, che prevede la concessione del contributo anche ai comuni colpiti dal grave incendio del 30 agosto e per assicurare il pieno ripristino dei servizi di pubblica utilità compromessi dall'evento calamitoso. Grazie a questo emendamento presentato dal deputato regionale di Forza Italia il contributo di 1 milione di euro interessera’ anche i comuni di Monreale, Altofonte e Piana degli Albanesi che per ragioni temporali non erano stati previsti.

"Grazie a questi interventi - dichiara Caputo - sarà possibile non solo assicurare i servizi di pubblica utilità anche nei territori di Monreale, Piana degli Albanesi e Altofonte, ma anche dare un concreto e fattivo sostegno ai territori devastati dalla gravità degli episodi incendiari, oltre che aumentare i livelli di sicurezza e per assicurare la salvaguardia ambientale. Sono grato al Governo regionale – ha sottolineato Mario Caputo - per avere con grande disponibilita’ condiviso il mio emendamento, che rappresenta un ulteriore segnale di attenzione verso i territori. Adesso – ha concluso il parlamentare - saranno i Comuni a predisporre i progetti da presentare per i finanziamenti".