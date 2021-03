Coronavirus, sono 93 i positivi a Monreale

Il numero dei dimessi guariti rimane invariato

MONREALE, 25marzo – Secondo quanto riportato dall’Ufficio Stampa del Comune di Monreale sono 93 i nostri concittadini positivi al virus da SARS-CoV-2. L’ultimo bollettino aveva segnalato 89 casi di contagio: si riscontra dunque un incremento dei positivi pari a 4 unità.

Dall’ultimo bollettino era emerso anche il numero dei dimessi guariti, rimasto invariato: questi sono infatti 440. Le restrizioni presenti in Sicilia rimangono vigenti anche per la nostra cittadina e la situazione epidemiologica è in aggiornamento.