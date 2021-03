Raccolta differenziata: blitz dei vigili alla Bavera: 20 i multati

L’azione condotta con gli addetti della ditta Ecolandia. LE FOTO

MONREALE, 26 marzo – Ormai è guerra aperta. Una battaglia all’ultimo sacchetto per scovare gli indisciplinati. Quelli che, con scarsissimo senso civico, se ne infischiano della raccolta differenziata e buttano qualsiasi tipo di rifiuti, tutti assieme.

È di oggi l’ultima, ennesima, azione finalizzata ad individuare gli incivili che dentro un unico sacchetto conferiscono di tutto: dal vetro, alla plastica, all’umido, alla carta. Un comportamento, ormai vietato, che vanifica gli sforzi della comunità monrealese, che stenta a raggiungere soglie confortanti di raccolta differenziata (Monreale non è ancora fra i comuni che beneficiano delle premialità) e che, oltretutto, è espressamente sanzionato dalle ordinanze sindacali sulla materia.

Stamattina il blitz è scattato nel quartiere Bavera, parte alta di Monreale, dove gli operatori della ditta Ecolandia, che cura lo smaltimento dei rifiuti per conto del Comune, coordinati da Fabio Adimino, con santa pazienza si sono messi ad aprire i sacchetti per individuare chi non rispetta le regole. Accanto a loro gli agenti della Polizia Municipale, guidati dal commissario capo, Antonino Grippi, che hanno smascherato almeno 20 utenti. Cittadini, che si facevano beffe del corretto modo di conferire i rifiuti e che gettavano tutto alla rinfusa.

L’azione odierna si somma a quelle già condotte nei giorni scorsi e certamente precede quelle future. Anche nei prossimi giorni, infatti, soprattutto di venerdì, giorno dedicato al ritiro dell’indifferenziato, gli addetti al servizio procederanno con blitz analoghi, anche in altre zone del paese per scovare chi conferisce senza criterio, in barba a tutte le regole di civiltà.