Associazione Europea Operatori Polizia, istituito un distaccamento a Monreale

Filippo Giurintano nominato responsabile del nuovo distaccamento monrealese

MONREALE, 26 marzo – Sono stati ricevuti dal sindaco Alberto Arcidiacono e dall’assessore alla Protezione Civile Paola Naimi e dal comandante della Polizia Municipale Luigi Marulli, nella sala Rossa del Palazzo di Citta, alcuni rappresentati della Associazione. Responsabile del Distaccamento di Monreale é stato nominato Filippo Giurintano .

“A breve - ha dichiarato il sindaco Alberto Arcidiacono - convocheremo tutte le associazioni per programmare la stagione estiva e partire con la pianificazione per la prevenzione incendi. Il nostro obiettivo è quello di lavorare avvalendoci di tutte le associazioni di protezione civile che operano nel territorio comunale. L'assessore Naimi ha altresì aggiunto: ''I volontari sono una potenzialità per l’espletamento di attività che riguardano soprattutto la prevenzione e l’emergenza. A loro va il mio sentito ringraziamento per la disponibilità e la presenza costante sul territorio”.