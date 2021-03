Dissesto in via Candido, effettuati oggi i primi interventi

Rattoppata la buca in corrispondenza della caditoia. Pupella: ''Il Comune ha fatto la sua parte''

MONREALE, 29 marzo - Sembrerebbe dunque essersi sbloccata la macchina comunale per le critiche condizioni stradali presenti in via Candido. Oggi, infatti, sono stati applicate alcune prime ma significative "toppe" alle problematiche.

Giusto qualche giorno fa riferivamo delle lamentele sopraggiunteci da parte dei residenti della via Candido, strada che porta alle case popolari di Capo Piano, da parecchio tempo ormai conviventi con condizioni di profondo dissesto stradale che, ovviamente, compromettevano la sicura circolazione dei veicoli nel complesso della zona residenziale. Sembrerebbero essersi sciolti dunque i dubbi circa le dovute competenze in merito al tratto stradale - con l'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) che aveva riferito proprio agli stessi residenti che dovesse essere il Comune di Monreale ad occuparsi del ripristino del manto stradale in quei punti in cui il deterioramento era ormai platealmente visibile. Oggi è stata dunque "rattoppata" quella buca in corrispondenza della caditoia, proprio al centro della carreggiata, che tanto aveva sollevato lamentele.

“Non ci siamo mai sottratti ai nostri compiti – ci ha fatto sapere l’assessore ai Servizi a Rete, Geppino Pupella, che ha supervisionato gli interventi – il Comune ha sempre fatto la propria parte ed anche oggi ha fatto in modo che il disagio lamentato dai residenti di via Candido potesse essere risolto. Il problema effettivamente metteva a rischio l’integrità degli automezzi e necessitava di un intervento che oggi, finalmente, abbiamo effettuato”: