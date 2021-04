Monreale, in sicurezza via Salita Militi

Avviati gli interventi che toglieranno i rischi di scivoloni nella strada del centro storico. LE FOTO

MONREALE, 6 aprile – La strada da tempo, ormai, versava in condizioni precarie e soprattutto costituiva un pericolo per l’incolumità dei passanti a causa della sua forte pendenza e della sua scivolosità. Numerose erano state le lamentele dei residenti, che a gran voce richiedevano un intervento risolutivo.

Per questo sono stati avviati oggi i lavori di messa in sicurezza di via Salita Militi, una strada in pieno centro storico di Monreale (dalle parti dl largo Canale), dove il Comune è intervenuto per rendere fruibile e senza rischi quel tratto che diverse difficoltà ha creato agli utenti. L’intervento, come fa sapere l’assessore ai Servizi a Rete, Geppino Pupella, era già stato programmato e rientra fra quelli prioritari, individuati dal Comune per effettuare la manutenzione stradale.

Dopo essere intervenuti in altri punti cittadini, oggi gli operai della ditta individuata dal Comune stamattina hanno avviato gli interventi in questa via. L’intervento è stato effettuato con fondi comunali, quelli destinati alla manutenzione stradale, sotto la supervisione attenta anche del geometra Enzo Ferreri e dell’architetto Piero Albanese, che hanno seguito la vicenda.

“Avevamo l’obbligo morale di intervenire – afferma Pupella – per mettere in sicurezza questo tratto, anche perché vi risiedono persone fragili che hanno particolare bisogno di camminare in tutta sicurezza. L’asfalto verrà reso ruvido rendendo privo di rischi il passaggio”.