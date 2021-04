Residenti e commercianti mettono a segno un punto: il traffico di via Roma torna all’antica

Di oggi l’ordinanza con la quale cambia il senso di marcia

MONREALE, 7 aprile – La battaglia, almeno per il momento, l’hanno vinta residenti e commercianti. Il Pozzillo torna alle sue abitudini storiche, per quel che riguarda il traffico veicolare. Torna, infatti, il vecchio senso di marcia nel tratto di via Roma.

Ne consegue, quindi, che chi arriverà dalla via Palermo potrà proseguire in direzione piazzetta Arancio, via Antonio Veneziano e continuare o per corso Pietro Novelli parte alta o per la via Venero. In pratica, come è sempre stato fino a prima del recente cambio del senso di marcia voluto da questa amministrazione.

Il ritorno alle origini (se sarà definitivo o anch’esso provvisorio lo vedremo) è inserito nella nuova ordinanza predisposta dal Comando Polizia Municipale, nella quale si afferma pure che il tratto della via Antonio Veneziano alta e cioè la zona del quartiere “Pozzillo”, sarà interdetta al traffico veicolare, tranne per i residenti che dovranno fare richiesta di pass al Comando Vigili per essere autorizzati.

"Con tale scelta – ha dichiarato l’assessore alla Polizia Municipale, Paola Naimi - siamo voluti andare incontro alle esigenze dei residenti della zona che hanno vissuto un periodo particolare. La via, infatti, era diventata invivibile, per l’eccessivo traffico. Nello stesso tempo siamo voluti andare incontro alle esigenze dei commercianti della zona già vessati dai vari decreti di chiusura legati al periodo pandemico”. Probabile che sulla scelta odierna abbiano influito i lavori di riqualificazione del quartiere Carmineche hanno reso vieppiù difficile l’afflusso nella zone del centro storico.

Per quanto riguarda la navetta delle autolinee Giordano – fa sapere il Comune – verrà previsto un nuovo percorso che sarà comunicato nei prossimi giorni.