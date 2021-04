San Martino delle Scale, incidente fatale per un 21enne

San Martino delle Scale, incidente fatale per un 21enne

Il ragazzo avrebbe perso il controllo della sua bicicletta e si sarebbe schiantato contro un palo

MONREALE, 10 aprile – È avvenuto oggi attorno alle 12 a San Martino delle Scale, frazione monrealese, l’incidente costato la vita a Piermario Dominici, 21enne palermitano.

Secondo le prime ricostruzioni della tragica vicenda il ragazzo si sarebbe scontrato contro un palo, nei pressi della forneria Messina, mentre era a bordo della sua bicicletta da corsa.

Il giovane si trovava in compagnia dei suoi amici al momento dell’impatto, è stato successivamente soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in gravi condizioni all’ospedale Ingrassia, dove purtroppo non c’è stato nulla da fare. Le indagini saranno di competenza della polizia municipale di Monreale.