SS. Crocifisso, ecco il programma religioso dei festeggiamenti

Pur senza la tradizionale processione sarà possibile seguire le funzioni religiose in diretta tv e via web

MONREALE, 24 aprile –Nonostante anche quest’anno a causa della pandemia, i festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso non prevedano la tradizionale processione, tanti saranno gli eventi religiosi che si svolgeranno nel rispetto della normativa antiCovid.

È stato infatti ufficializzato dalla Confraternita del Santissimo Crocifisso il tradizionale programma religioso dei festeggiamenti. Si partirà stasera con il novenario in onore del Santissimo Crocifisso con le celebrazioni religiose che si svolgeranno dal 24 al 30 aprile nel Santuario della Collegiata, che saranno trasmesse sul canale televisivo TRM a partire da stasera alla 18.30. A queste seguiranno sempre presso il santuario del Santissimo Crocifisso le funzioni religiose che si terranno nei giorni 1 e 2 maggio alle 18.30.

Ad aprire la giornata del 3 maggio alle 8 del mattino sarà invece il suono festoso delle campane delle parrocchie monrealesi cui seguirà alle 8.30 la celebrazione della Santa messa presieduta dal rettore del santuario, don Giuseppe Salamone. Alle 9.30 si terrà il momento del tradizionale omaggio al Santissimo Crocifisso da parte del sindaco Alberto Arcidiacono con le autorità civili e militari. Alle 18.30 sarà infine celebrato il solenne pontificale presieduto dall’arcivescovo di Monreale, monsignor Michele Pennisi, con la presenza dei canonici del capitolo della Collegiata e delle autorità civili, militari e religiose.



Come reso noto nei giorni scorsi, le funzioni religiose si svolgeranno nell’ambito dei protocolli di sicurezza antiCovid per cui l’ingresso in chiesa sarà contingentato e fino al limite dei posti disponibili.