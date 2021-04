Rette asili nido, il comune stanzia 19 mila euro a sostegno delle famiglie

Dal fondo di riparto nazionale, sarà possibile acquistare anche materiale ludico-didattico e coprire le spese pediatriche

MONREALE, 29 aprile – La giunta Arcidiacono oggi, attraverso uno stanziamento di 19 mila euro, in un momento di grande difficoltà dovuto alle misure di contenimento, ha approvato una delibera per il pagamento delle rette asili nido.

Le somme serviranno per rimborsare le rette già pagate secondo le fasce di reddito. L’obiettivo è quello di consentire ai genitori di ricevere un indennizzo al fine di venire incontro alle difficoltà economiche delle famiglie. Una parte del fondo, inoltre, verrà utilizzata per l’acquisto di materiale ludico-didattico e per il pagamento del compenso al pediatra che si occuperà della predisposizione della dieta giornaliera per far ripartire la mensa scolastica.