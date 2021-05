Fiamme al cassonetto di Pioppo di questa notte: danni al quadro elettrico

Dopo un primo sopralluogo si è evinto un danno al quadro elettrico e la conseguente compromissione dell'illuminazione pubblica

MONREALE, 5 maggio – Sembrano essere ben più importanti rispetto a quanto in un primo momento emerso gli effetti causati dalle fiamme che oggi hanno interessato un contenitore di indumenti davanti la scuola Margherita di Navarra di Pioppo.

Come da noi stessi riportato nella pubblicazione di questa mattina, ad una prima analisi, la contenuta propagazione delle fiamme sembrava non aver assortito alcun danno significativo eccetto un fastidioso fumo lamentato dai genitori degli alunni del plesso scolastico. Come riportato dal delegato della frazione Giuseppe D'Alcamo invece, ad un successivo sopralluogo - effettuato dal responsabile dell'illuminazione pubblica del Comune, Giuseppe Sala - sembra invece essersi riscontrato un effetto ben più importate (oltre che costoso). Le fiamme sembrano infatti aver danneggiato il quadro elettrico vicinissimo al cassonetto e di conseguenza anche i cavi, compromettendo non soltanto l'illuminazione dei locali interni ed esterni della scuola, ma anche quella della via Giovanni Paolo II.

"Adesso bisognerà programmare una perizia specifica per stimare quanti costi sarà necessario sostenere per riparare al danno - queste le parole del delegato D'Alcamo alla nostra redazione - non posso che esprimere la delusione mia e di tutta la nostra comunità onesta e civile nei confronti di chi questa notte ha provocato l'incendio doloso. E' chiaro che cercheremo in tempi brevi di ovviare al disservizio elettrico, ma chissà quando potremo effettivamente riparare".