Nuovo assetto organizzativo per l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ridisegnati gli incarichi in direzione regionale e in alcuni ambiti territoriali

PALERMO, 9 maggio – L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha reso noto nei giorni scorsi il nuovo assetto organizzativo a livello di direzione e ambiti territoriali.

È stato infatti approvato da Stefano Suraniti, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, il nuovo quadro relativo ai principali uffici centrali e periferici dell’amministrazione.

In particolare, per la Direzione Generale, l’incarico dirigenziale relativo alla gestione del personale, organico e reclutamento è stato affidato a Marco Anello; a capo dell’Ufficio “Dirigenti scolastici” è stata nominata Ornella Riccio; l’incarico dirigenziale per l’Ufficio che si occupa di risorse finanziarie, fondi PON e formazione è stato affidato a Laura Bergonzi; il coordinamento delle attività dei dirigenti con funzioni tecnico-ispettive è stato infine attribuito a Filippo Ciancio.

Per quanto riguarda la direzione degli Ambiti Territoriali, a Palermo è stato nominato Luca Gatani che assume anche l’incarico dirigenziale relativo all’Ufficio I della direzione; a dirigere l’Ambito Territoriale Caltanissetta-Enna ci sarà Filippo Ciancio; a capo dell’Ambito Territoriale di Catania è stato chiamato Emilio Grasso; per l’Ambito Territoriale di Messina è stata nominata Ornella Riccio; l’Ambito Territoriale di Ragusa sarà diretto da Viviana Assenza, mentre quello di Trapani da Tiziana Catenazzo.

“ Alle colleghe e ai colleghi cui è stato attribuito un nuovo incarico o ai quali è stato confermato quello precedente - ha affermato Stefano Suraniti, Direttore Generale- esprimo il ringraziamento per il lavoro svolto, e soprattutto auspico che possano rafforzare ulteriormente il ruolo dell’Ufficio Scolastico Regionale nelle svolgimento delle funzioni a beneficio delle istituzioni scolastiche e delle comunità educanti di riferimento, alimentando le energie profuse, con dedizione e professionalità, da quanti lavorano all’interno dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia per la conclusione dell’anno scolastico 2020/21 e per l’avvio dell’anno scolastico 2021/22. Colgo l'occasione per ringraziare tutte le colleghe e tutti i colleghi della Direzione e degli Ambiti Territoriali dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia per il lavoro di squadra sin qui realizzato e che potranno ancora realizzare al fine di valorizzare la scuola siciliana''.