Covid, nuova relazione dei dati di incidenza nelle scuola al 10 maggio

L'incidenza di positività scende allo 0,39%, mentre salgono a 77.389 le unità di personale scolastico vaccinate

PALERMO, 15maggio – L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha pubblicato sul sito istituzionale il nuovo report sui dati di incidenza dei casi di positività al Covid nelle scuole al 10 maggio. Le scuole rilevate sono state 786 e le risposte elaborate appartengono al 95 per cento delle scuole oggetto del monitoraggio.

Il rapporto medio aggiornato tra alunni positivi e classi con alunni positivi corrisponde all’1,31%, evidenziando ancora una volta una situazione con assenza di focolai o, comunque, questi ultimi sono in numero molto limitato. Rispetto alla prima settimana di rilevazione, l’incidenza è passata dallo 0,33% del primo marzo all’attuale 0,36% per il personale docente e dallo 0,31% all’attuale 0,37% per il personale ATA.

Ma anche guardando ai dati della scorsa settimana si registra una diminuzione dell’incidenza. Si è passati infatti dallo 0,44% del 3 maggio all’attuale 0,36% per il personale docente e dallo 0,46% all’attuale 0,37% per il personale ATA. Per quanto riguarda le scuole di infanzia, primaria e secondaria di primo grado, dal confronto con l’ultima settimana si rileva, anche in questo caso, una diminuzione dell’incidenza degli alunni positivi passata dallo 0,47% del 3 maggio all’attuale 0,40%.

Anche guardando ai dati della prima rilevazione, a partire dal 19 novembre 2020, l’incidenza degli alunni positivi al Covid risulta in diminuzione. Rispetto al 19 novembre 2020, infatti, si nota un aumento pari a 65 alunni positivi in più per l’infanzia, mentre si registra un decremento pari a 38 per la primaria e pari a 272 alunni per la scuola secondaria di I grado.

Per le scuole secondarie del secondo ciclo invece i dati migliorano rispetto all’ultima settimana di rilevazione, ovvero rispetto al 3 maggio 2021, mentre si rileva un aumento dell’incidenza degli alunni positivi, attualmente pari allo 0,36%, rispetto alla prima settimana di rilevazione, 8 febbraio 2021, che mostrava un’incidenza pari allo 0,27%.