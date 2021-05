Controlli sui conferimenti, multati oggi cinque ''furbetti del sacchetto''

Azione di Polizia Municipale e addetti della Ecolandia in via Sant’Antoninello

MONREALE, 14 maggio – Sono cinque i cittadini sanzionati oggi per conferimento irregolare dei rifiuti, perché gettavano la spazzatura in un luogo non autorizzato mettendo, tra l’altro, diverse tipologie tutte assieme, violando le regole della raccolta differenziata.

A procedere è stata stamattina è stata la Polizia Municipale che ha effettuato accurati controlli in via Sant’Antoninello, quartiere Bavera, avvalendosi del supporto degli addetti della ditta Ecolandia.

I controlli, come spesso accade, sono scattati nella giornata di venerdì, tradizionalmente dedicata al ritiro dei rifiuti indifferenziati. Per i cittadini, cosiddetti “furbetti del sacchetto”, scatterà una multa per aver disobbedito all’ordinanza sindacale che fisse orari e modalità di conferimento della spazzatura.

I controlli, assicurano, gli addetti ai lavori, proseguiranno anche nei prossimi giorni.