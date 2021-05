Torna la zona gialla, bar del centro pronti per mettere i tavolini all’aperto

Stamattina una efficace azione degli addetti della Ecolandia in vista del ritorno alle attività. LE FOTO

MONREALE, 15 maggio – Può essere interpretato come un piccolo, timido passo verso la normalità. Verso la riapertura dei locali cittadini, da tanto tempo impossibilitati ad ospitare la clientela fatta dagli avventori di concittadini e (speriamo) turisti.

Può essere letta sotto quest’ottica l’azione eseguita stamattina dagli addetti della ditta Ecolandia, che su iniziativa del responsabile del servizio Fabio Adimino, hanno ripulito le aree del centro storico nelle quali da lunedì mattina sarà possibile, finalmente, riposizionare i tavolini all’aperto.

Da lunedì prossimo, infatti, come è noto, con la Sicilia che torna in zona gialla, sarà possibile per gli esercizi dediti dalla ristorazione, ospitare sul suolo pubblico i propri avventori al di fuori dei propri locali. Una delle piccole conquiste ottenute da chi fa questo mestiere, che da diversi mesi batte la fiacca, non avendo avuto la possibilità di lavorare come avrebbe voluto a causa delle restrizioni anti-covid.

Le aree del centro storico, pertanto, da oggi sono nuovamente pronte per ospitare i clienti, nella speranza che gli affari possano tornare alla normalità, nella speranza, soprattutto che i turisti possano tornare ad affollare le nostre strade, trovando luoghi gradevoli davanti ai loro occhi.

“Abbiamo voluto andare incontro alle esigenze dei proprietari degli esercizi di ristorazione – afferma Fabio Adimino – che da tanto tempo soffrono, ritenendo che la loro attività possa ripartire da aree pulite nelle quali potere ospitare i clienti. Per la ripartenza della nostra città anche questa è una cosa importante”.